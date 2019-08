Rimini omaggia i promotori del dialogo tra religioni

Oggi al Meeting il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha reso omaggio al Rabbino Marc Shneider, presidente della Fondazione per la Comprensione Etnica di New York, e al Segretario della Lega musulmana mondiale, Mohammad Alissa

Questo pomeriggio Gnassi ha partecipato alla cerimonia di conferimento dell’attestato di merito “Figli di Abramo”: l’attestato “Figli di Abramo” è conferito dalla Scuola Fiorentina di Dialogo a quei leader spirituali che dedicano la loro vita alla promozione della comprensione e collaborazione tra gruppi religiosi e cittadini di fedi differenti e alla costruzione di solidarietà e vicinanza umana. Quest’anno l’attestato di merito è stato consegnato allo Sheikh Dr. Mohammad Alissa, Segretario Generale della Lega Musulmana Mondiale e al Rabbino Dr. Marc Schneier, Presidente della Foundation for Ethnic Understanding di New York, in quanto riconosce nella loro azione spirituale, volta a superare le divisioni tra i popoli e proiettata verso la comprensione per il dialogo e la pace a livello globale, la più alta incarnazione degli ideali fondanti del premio “Figli di Abramo”.