Rimini FC. Raduno al "Romeo Neri" per la Berretti

Primo giorno di scuola, giovedì pomeriggio al “Romeo Neri”, per la Berretti biancorossa anche per la prossima stagione affidata alle cure di mister Giordano Cinquetti. Questo pomeriggio, alle ore 17 sul campo di Miramare, i ragazzi in maglia a scacchi cominceranno la preparazione.

LA ROSA

Portieri: Bascucci Lorenzo (’02), Cattani Enrico (’02)

Difensori: Bellettini Marco (’02 – in prova), Ceccarelli Michael (’02), Crescentini Nicolò (’02), Di Fino Alessandro (’02), Giovannini Alessandro (’02), Manfroni Michele (’02), Santarini Mattia (’02 – aggregato prima squadra), Sardagna Filippo (’02 – in prova)

Centrocampisti: Angelini Francesco (’03 – aggregato prima squadra), Caldari Simone (’02), Canini Alessandro (’02), Semprini Jacopo (’02), Tonini Vittorio (’02), Ulloa Brito Richard (’02)

Attaccanti: Antonioli Alexsander (’02), Benvenuti Lorenzo (’02 – in prova), Brolli Nicolò (’02), Canini Francesco (’02), Montebelli Simone (’02), Pecci Alessandro (’02)

LO STAFF TECNICO

Allenatore: Giordano Cinquetti

Allenatore in seconda: Francesco Benedetti

Preparatore atletico: Ivan Celli

Preparatore dei portieri: Antonello Di Chiara

Accompagnatore: Mirco Bellavista

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.