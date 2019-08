Rimini FC. I prezzi per le singole partite di campionato

Questi i prezzi dei tagliandi per le singole gare del campionato 2019-20:

– Centralissima: € 25 intero (prezzo unico)

– Centrale: € 22 intero, € 16 ridotto*

– Laterale (Est-Ovest): € 14 intero, € 10 ridotto*

– Distinti: € 16 intero, € 12 ridotto*

– Curva Est: € 10 (prezzo unico)

– Settore Ospiti (Curva Ovest): € 10 (prezzo unico)

* Riduzioni per donne, over 65, disabili e under 18

Ragazzi under 14 € 1 in Laterale, Distinti e Curva (ridotto in Centralissima e Centrale)

Bambini under 4 ingresso libero

Ingresso omaggio per persone con disabilità al 100% e accompagnatore (con richiesta di accredito entro 48 ore dall’inizio della partita).

Essendo i biglietti nominativi si ricorda che per l’acquisto sarà sempre necessario presentare un documento di identità.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.