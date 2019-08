Rimini FC. Giorgio Viti lascia il Rimini: l'esterno è stato ceduto alla Pistoiese

Il Rimini F. C. comunica – in una nota – il trasferimento a titolo definitivo alla U. S. Pistoiese del calciatore Giorgio Viti, esterno classe ’99.

“A Giorgio – continua il comunicato della società biancorossa – il ringraziamento per la grande professionalità dimostrata nei suoi due anni di permanenza in biancorosso e l’augurio per le migliori fortune personali e professionali”.