Rimini FC. È già finita l'avventura di Riccardo Casini in biancorosso

Il Rimini F. C. comunica – in una nota – l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con il centrocampista, classe ’92, Riccardo Casini.

“A Riccardo il ringraziamento per la serietà dimostrata in queste settimane e i migliori auguri per il prosieguo della carriera” si conclude il comunicato della società biancorossa.

L’intervista a Riccardo Casini prima della partenza per il ritiro di Sant’Agata Feltria, ritiro lasciato subito dal centrocampista.