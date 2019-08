Riconosce il rapinatore e lo fa arrestare

Era stato rapinato del portafoglio sotto la minaccia di un oggetto appuntito alle spalle. Momenti di panico qualche sera fa per un giovane egiziano, ma lo shock non gli ha impedito di fissare in testa i volti dei aggressori e ieri sera, mentre passeggiava sul lungomare di Rimini ne ha riconosciuto uno e ha subito allertato la Polizia. Le volanti sono intervenute sul posto e hanno bloccato il rapinatore, di origini siriane, regolarmente sul territorio nazionale e senza fissa dimora. L’uomo è in stato di fermo. Gli agenti sono sulle tracce anche del secondo rapinatore.

Sempre la polizia ha arrestato uno spacciatore grazie al fiuto dei cani dell’unità cinofila. Si tratta di un uomo, di origine marocchina, che, alla vista degli agenti, si è allontanato rapidamente destando sospetto. La perquisizione ha permesso di rinvenire diversi involucri di marijuana e cocaina, già divisi in dosi.

Stava trascorrendo qualche giorno a Rimini, invece, la giovane bosniaca su cui pende un’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano. La ragazza, che deve scontare ancora una pena di 6 anni e 11 mesi, è stata fermata e catturata dagli agenti delle volanti.