Regionali. Bertani (M5S) smonta ipotesi di dialogo col PD

“Quello di cui si sta discutendo oggi è un patto, a livello nazionale, per dare all’Italia un nuovo governo in una situazione di grave emergenza. Un accordo che non implica necessariamente traduzioni a livello locale, anche se nel Pd qualcuno pare abbia capito il contrario”. Lo dichiara Andrea Bertani, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle. “Leggendo poi le parole di Bonaccini sui giornali il nostro giudizio su di lui – prosegue –, e sul suo modo di amministrare la Regione in questi anni, non cambia di una virgola. Se è vero che ci sono stati dei punti di convergenza su alcuni temi, il dato di fondo è che il PD e lui hanno sempre inseguito le nostre proposte attuandole e spacciandole poi per farina del proprio sacco”. Bertani cita l’abolizione del superticket in sanità, il taglio dei vitalizi o le norme contro l’azzardopatia.

Radicalmente opposte invece, ricorda, le visioni in tema di ambiente, infrastrutture e grandi opere. “Bonaccini – conclude Bertani – in questi anni è stato un piccolo re, totalmente incentrato ad imporre la sua figura e non di certo impegnato a costruire una nuova visione politica per l’Emilia-Romagna”.