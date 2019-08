Ragazzina molestata e derubata nel bagno di un locale

Alle amiche, che non vedendola tornare dal bagno la sono andata a cercare e l’hanno trovata sotto choc, ha raccontato di essere stata seguita alla toilette da tre giovani, che l’hanno palpeggiata e derubata del cellulare. Era ancora molto agitata la 15enne all’arrivo dei carabinieri di Riccione intervenuti in un locale della perla verde dove il gruppo di giovanissime, tutte minorenni, stava trascorrendo la serata.

Sul posto, raccontano i quotidiani, anche i genitori della ragazzina che l’hanno accompagnata in ospedale temendo una violenza sessuale, che per fortuna non si è consumata. I ragazzi che l’hanno accerchiata l’avrebbero solo palpeggiata prima di fuggire con il suo cellulare. Preziose per ricostruire l’accaduto e individuare gli aggressori sono le immagini riprese dalle telecamere presenti nel locale.