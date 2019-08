Quarta giornata del Meeting. Gli incontri in diretta su Icaro Tv

Proseguono nei padiglioni della Fiera di Rimini incontri e convegni della 40esima edizione del Meeting. Ecco quelli che saranno trasmessi in diretta su Icaro Tv (canale 91):

. ore 11.30 Diritti, doveri, verità: il potere dei senza potere

Relatori: Pavel Fischer, Presidente della Commissione Esteri del Senato della Repubblica Ceca; Francesco Occhetta, Giornalista e scrittore de La Civiltà Cattolica. Introduce Ubaldo Casotto, Giornalista.

. ore 15 Diritti, doveri Europa: 1979-2019

Relatori: S. Ecc. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede; Enrico Letta, Presidente Istituto Jacques Delors; Enzo Moavero Milanesi, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Nicola Renzi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici e la Giustizia della Repubblica di San Marino. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

. ore 17 L’europa salverà il lavoro?

Relatori: Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria; Annamaria Furlan, Segretaria Generale Cisl; Mario Mezzanzanica, Professore Associato di Sistemi informativi all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento Lavoro della Fondazione per la Sussidiarietà; Luca Visentini, Segretario generale CES (video messaggio). Introduce Sergio Luciano, Direttore Economy.

