Quale futuro per il Rimini FC? La conferenza stampa di Grassi: diretta testuale

Verso la fine di un’estate che i tifosi biancorossi faranno fatica a dimenticare, con la loro squadra del cuore costantemente col cartello “si vende” appeso alla porta e una serie infinita di possibili acquirenti (alcuni dei quali obiettivamente improponibili), il presidente del Rimini FC, Giorgio Grassi, ha deciso di incontrare gli organi d’informazione. Appuntamento oggi (giovedì) alle 12:00 nella sede di via XX Settembre 122.

Presenti Grassi ed il suo legale, Gianluca Brugioni.

La conferenza stampa è trasmessa in diretta su Radio Icaro (92FM) e in streaming su Facebook Icaro Sport e http://s1.dns-lab.it/radioicaro/.

Giorgio Grassi: “Parlerò prima di tutto della parte sportiva, che credo sia quella che interessi la tifoseria. Nonostante le peripezia, è stato un periodo difficile. Abbiamo lavorato quasi su tre squadre: quella che ha lavorato l’anno scorso, una seconda fase dove è intervenuto Cangini che era direttore sportivo. Poi l’era Nicastro-Penta, che si è già conclusa. Con scelte che ho condiviso: per esempio sono molto contento dello staff tecnico. Avere 180 partite del massimo livello da parte dei nostri giocatori credo sia sinonimo di un’ossatura importante. Poi abbiamo nove giovani, che ci daranno una mano per i contributi. Ho fatto un patto di ferro con questo staff: tutti hanno deciso di giocare per me quest’anno perché hanno capito che sono una persona che lo merita. Io farò di tutto per fare un campionato all’altezza delle nostre aspettative. La mia ricerca è stata per cercare persone che possano garantire un futuro migliore, tre anni fa dissi che per me mantenere la C sarebbe stato molto complicato. Lo è stato l’anno scorso”.

Sugli accordi con Nicastro. “Io credo che le operazioni che ha fatto Penta siano state operazioni innanzitutto gestite insieme al direttore sportivo. A parte la scelta dello staff, che io non conoscevo, ma credo mi abbiano fatto un bellissimo regalo perché mi ritrovo a lavorare con persone davvero brave. Dal 21 di luglio la presenza di Penta è stata insignificante. Con Nicastro ho parlato tre volte questa estate. Questa squadra la sento figlia mia, non di nessun altro”.

Sull’anno scorso. “Il campionato scorso è iniziato con l’allenatore ed il direttore sportivo che non andavano d’accordo. Quest’anno ci sono solo io, c’è soltanto Rino (D’Agnelli, ndr). Noi abbiamo cambiato 5 allenatori: non ho riscontrato dei fenomeni. Adesso credo che cambiare allenatore sarebbe un errore”.

Gianluca Brugioni sulla trattativa con Nicastro. “La trattativa con Nicastro si è interrotta perché è arrivata una proposta difforme da quelle che erano le premesse. Dal nostro punto di vista questo contratto preliminare conteneva della clausole che non potevano essere accettate, nell’interesse del Rimini FC. Questo vale nella questione Nicastro, ma vale in tutte le trattative che abbiamo fatto o che andremo a fare: noi chiediamo, nell’interesse del Rimini, che chi si presenta a una trattativa sia pronto con fideiussioni o garanzie certe, cioè i pagamenti vanno garantiti. Ogni altri tipi di contratto, come opzioni d’acquisto, lascia l’incertezza per chi un domani si penta e rinunci, lasciandoci con organico modificato, situazioni over e totale incertezza. Se qualcuno vuole il Rimini lo paga con garanzie certe. Per Nicastro inizialmente le premesse erano di un certo tipo, poi erano cambiate quando si è andati a chiudere. Un bonifico è arrivato”.

Grassi: “200 mila dollari sono arrivati e sono stati restituiti”.

La società è ancora in vendita? “La vita è fatta di tre cose – risponde Grassi -: il nostro benessere psicofisico, la nostra famiglia e l’azienda o quello che ci dà da mangiare. Per il mio benessere psicofisico è azzerato: di benessere ne provo pochissimo perché faccio un mestiere complicato perché sono solo. Anche questa cosa degli abbonamenti (poco più di 700 le tessere sottoscritte finora, ndr) sembra una ritorsione. La squadra sembra più performante, abbiamo anche abbassato il costo degli abbonamenti. La mia famiglia mi sta dicendo: ma perché tu ti complichi la vita? Potresti veleggiare in Croazia e sei a destreggiarti con un’opinione pubblica che ti attacca. L’azienda: tra poco arrivano i cinesi e non lavoreremo più. Sommate queste tre cose e datevi una risposta”.

“Ieri sera mi ha cercato un imprenditore di Roma, che è stato socio di altre società. Ci segue perché è incuriosito. Gli ho spiegato come stanno le cose da noi. Gli ho anche detto che non abbiamo pendenze. Lui mi ha detto che non è possibile. Non ci poteva credere. Poi mi ha detto che non ha pretese. Io penso che le teste delle persone che stanno lavorando per me prima che rotolino ce ne passa”.

“Noi abbiamo fatto l’operazione Nicastro sulla parola. L’esperienza ci dimostra che chi entra con il 20-30% fa come i topi nel formaggio: poi se lo mangia tutto”.

“C’è la volontà di farsi scortare, ma senza cambi. Adesso siamo questo: abbiamo una struttura motivata, vedo una grandissima armonia in tutti. Credo sia difficile sottrarsi alle responsabilità che ho”.