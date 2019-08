Possibili temporali, allerta per venerdì

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati forniti dal Centro funzionale Arpae ER, ha emesso un’ Allerta Gialla, per temporali, valida per la giornata di venerdì 23 agosto e riguarda tutto il territorio regionale. Si prevede nel corso della giornata la formazione di un minimo depressionario, posizionato sul Tirreno centrale ed in lento spostamento verso nord-est, che determinerà condizioni di moderata-forte instabilità con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco. I fenomeni risulteranno più probabili sul settore appenninico e pianura centro-orientale.

