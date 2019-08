Piazza e teatro si preparano all'arrivo di Mattarella

E’ stata addobbata con i tricolori piazza Cavour, dove questa sera arriverà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per assistere alle Nozze di Figaro di Mozart, con l‘Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti. Il presidente arriverà in aereo per poi arrivare al teatro prima delle 21. Per l’occasione è stato allestito un maxischermo in piazza per chi vorrà assistere gratuitamente all’opera da fuori. Il pubblico in sala dovrà invece entrare prima delle 20.30.

Imponente il piano di sicurezza per l’arrivo del presidente, che avrebbe dovuto essere ospite del teatro Galli già nel dicembre scorso ma rinviò la sua presenza per la tragedia in discoteca a Corinaldo. Il concerto di questa sera, che apre la 70° Sagra Musicale Malatestiana, é diviso in due parti, della durata di 60 e 50 minuti.