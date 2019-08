Piazza 1° Maggio diventa una pista da sci con Ghedina

I cibi del Trentino, il campione Kristian Ghedina e la neve che scenderà giù in Piazza Primo Maggio. Giovedì 29 agosto Cattolica si trasforma in una pista di sci grazie agli “amici” di Pejo e al progetto di co-marketing “Mari & Monti: Pejo – Cattolica best friends” nato lo scorso anno tra le Amministrazioni Comunali delle due località.

Dalle 19 Pejo si presenterà con le proposte invernali per la stagione 2019/2020. In Piazza Primo Maggio si animerà un vero e proprio “Villaggio Pejo” con le vetrine dei prodotti del territorio e le rappresentanze di Terme, Funivie, Maestri di Sci ed il Consorzio turistico con distribuzione di materiale promozionale e coupon promozionali sulle attività invernali. A tenere a battesimo l’evento il campione di sci Kristian Ghedina. Alle 21,30 il “talk-show” con i sindaci di Pejo, Angelo Dalpez, e di Cattolica, Mariano Gennari, l’assessore al Turismo di Cattolica, Nicoletta Olivieri e lo stesso Ghedina. Sarà l’occasione per presentare i campionati italiani assoluti di Sci alpino 2020 che troveranno sede proprio a Pejo dal 24 al 29 marzo 2020.