Per i soldi lo colpisce con bottiglia rotta e lo insegue in pieno centro

Ha colpito con una bottiglia di vetro rotta un altro ragazzo e poi lo ha inseguito in bici nel centro storico di Rimini. Ieri sera intorno alle 20.30 una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine della Liguria aggregata alla Polizia di Rimini è stata allertata in via Verdi dagli ampi geti di un 27enne brasiliano che camminava a torso nudo, sanguinante: agli agenti ha detto di essere inseguito da una persona che voleva ucciderlo. Poco dopo da via D’Azeglio è arrivato in bici un 21enne del Gambia con la bottiglia rotta: alla vista degli operatori si è arrestato. Dopo avergli intimato di gettare il vetro in terra, gli agenti lo hanno messo in sicurezza e hanno chiamato il 118. Il brasiliano ha riportato diverse e profonde su tutto l’arto giudicate guaribili in 20 giorni.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione era nata nel vicino parco Marecchia. I due non si conoscevano, il 21enne ha preteso dal brasiliano dei soldi e al rifiuto ha raccolto da terra il coccio di bottiglia. Visto che c’era gente ad osservare, pareva inizialmente desistere dai suoi intenti ma poi, quando nessuno lo guardava, ha colpito la vittima che è scappata di corsa.

Il gambiano è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata e denunciato in stato di libertà per il reato di produzione, traffico o detenzione illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope: è stato trovato in possesso di marijuana e di un bilancino elettronico di precisione di piccola dimensione, occultati all’interno della tasca dei pantaloni.

E’ stato portato alla Casa Circondariale di Rimini in attesa di giudizio.