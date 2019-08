"Palleggiando per la città", lunedì sera al "Romeo Neri" il gran finale

Quarto e ultimo appuntamento, domani sera al “Romeo Neri” a partire dalle ore 20.30, con “Palleggiando per la città”, l’iniziativa gratuita ideata dalla Scuola calcio femminile del Rimini F. C. per far crescere sempre più il movimento.

Un viaggio itinerante, partito proprio dall’impianto di piazzale del Popolo lo scorso 24 luglio, una serie di open day che hanno toccato vari luoghi simbolo della città raccogliendo, tappa dopo tappa, grande consenso. Tante, infatti, le bambine che hanno partecipato agli appuntamenti e che hanno avuto la possibilità di provare, sotto la guida di tecnici qualificati, il significato di essere parte di una vera squadra di calcio.

Domani sera, sul palcoscenico più prestigioso, il gran finale.

Ufficio stampa Rimini F. C.