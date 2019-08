Oggi Rimini ricorda il sacrificio dei Tre Martiri

Inizia oggi alle ore 10, con partenza da piazza Cavour, la cerimonia celebrativa a ricordo del 75° anniversario del sacrificio dei tre martiri riminesi: Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani. Nel corso della cerimonia, in cui interverrà la “Banda Città di Rimini”, verranno deposte corone di alloro nella piazza dedicata alle vittime dell’eccidio, in piazza Ferrari e in via Ducale.

Le iniziative a ricordo dei tre martiri proseguiranno nella serata del 16 agosto, alle ore 21 alla Corte degli Agostiniani in via Cairoli 42, dove avverrà la premiazione della IX edizione del Premio Vincenzo Mascia.

Alle ore 21.30 si svolgerà lo spettacolo in ricordo dei Tre Martiri, organizzato dall’Anpi sezione di Rimini, intitolato “La più selvaggia sete, la più selvaggia fame” . Il Monologo sulla resistenza partigiana in cui Roberto Mercadini evoca una moltitudine rutilante di personaggi e di storie. “Lampi tragici o esilaranti, eroici o ridicoli, teneri o spietati. Perché la Resistenza e ciò che ne seguì, origine e fondamento della nostra Repubblica, fu un groviglio vertiginoso di cose diverse e, spesso, estreme”.

Lo spettacolo, che ha ingresso libero, in caso di maltempo avrà luogo presso il Teatro degli Atti