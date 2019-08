Officina dentro un garage, ma era abusiva

Una decina di auto e scooter da sistemare, la pompa per sollevare i mezzi e tutti gli strumenti necessari. Era molto attrezzata l’officina meccanica che da tempo era stata attivata nel garage di un condominio di via Giordano, nella zona Cagnona di Bellaria-Igea Marina. Peccato fosse completamente abusiva, come spiega la stampa locale questa mattina.

A scoprirla i carabinieri della locale stazione che, insieme ai carabinieri forestali, hanno sequestrato l’area e denunciato il meccanico, un cittadino rumeno, da anni residente nel riminese. L’uomo non aveva alcuna licenza per l’attività e non aveva mai presentato una dichiarazione dei redditi.