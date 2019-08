Nuovi arresti per droga al parco Murri

Dopo il blitz degli agenti in borghese della Municipale di qualche giorno fa, questa volta è toccato alla polizia di Stato appostarsi in abiti civili al parco Murri per contrastare lo spaccio. A finire in manette sono stati due pusher, un senegalese con precedenti in tema di stupefacenti, immigrazione clandestina e resistenza a pubblico ufficiale, e un italiano con precedenti specifici.

Il primo a cadere nella rete dei poliziotti è stato l’extracomunitario, sorpreso mentre cedeva alcune dosi di marijuana a un acquirente. Vistosi scoperto, il senegalese ha tentato di ingerire gli involucri, ma la prontezza e il coraggio degli agenti, che sono riusciti ad aprirgli la bocca prima che masticasse la droga, hanno evitato che ciò accadesse. Fermato e identificato anche l’acquirente, un turista in cerca di fumo per passare la serata.

Mentre gli agenti, in abiti borghese, aspettavano l’arrivo della volante a cui affidare il senegalese, un ragazzo proveniente dal parco Murri li ha avvicinati e, sorprendentemente, ha offerto loro un po’ di marijuana. Dovendo però aspettare l’arrivo dei colleghi, inizialmente hanno declinato l’offerta dello spacciatore ma, appena consegnato l’altro pusher, si sono messi sulle sue tracce. Individuato e pedinato sul lungomare, lo spacciatore è stato avvicinato da un acquirente magrebino. Nemmeno il tempo di perfezionare la cessione che i poliziotti in borghese li hanno circondati e bloccati. Non solo perché sono riusciti a recuperare anche la sostanza gettata a terra. Anche il secondo spacciatore è stato arrestato e trasferito in questura.