Nuova ondata di caldo, ma a metà settimana un po' di instabilità

una nuova ondata di caldo ma, a metà settimana flussi atlantici dovrebbero stemperarla. Il nostro Come da previsione è arrivata, anche sulla provincia di Rimini,ma, a metà settimana flussi atlantici dovrebbero stemperarla. Il nostro Roberto Nanni , Tecnico Meteorologo Certificato di A.M.PRO ,ci aggiorna sul meteo dei prossimi giorni.

Inizia una nuova settimana con il rinforzo dell’alta pressione nord africana sul nostro paese, che determinerà una risalita delle temperature facendo sentire i suoi effetti nei primi giorni. Nonostante tutto le regioni settentrionali e quindi anche la nostra provincia, saranno interessate dalla discesa di flussi atlantici perturbati che, erodendo parte di questo promontorio, saranno in grado di portare un po’ d’instabilità e quindi di limitare anche questa ennesima ondata di caldo.

Prevarrà l’alta pressione che porterà cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi per il transito d’innocue velature, qualche addensamento in più lo potremo ritrovare a partire dalla giornata di Mercoledì, quando la blanda circolazione depressionaria tenderà ad abbassarsi portando dell’instabilità nei giorni successivi. Sulle nostre spiagge i valori massimi di temperatura risulteranno in lieve aumento mantenendosi comunque attorno ai 30 gradi, la ventilazione variabile a regime di brezza ed il Mare generalmente quasi calmo.