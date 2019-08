Nu Guinea, Eugenio in via di Gioia, Claver Gold

acieloaperto 2019 è arrivata al termine: la settima edizione della rassegna musicale estiva romagnola chiude a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC) domenica 18 agosto.

Protagoniste le più interessanti band del nuovo panorama musicale alternativo italiano che, insieme a una selezione di 3 artisti locali, costituiscono il programma di un vero e proprio festival nel festival: una serata di musica italiana.

Saliranno sul palco dell’incantevole corte di Villa Torlonia i Nu Guinea, il cui disco “Nuova Napoli” è stata una folgorazione per molti: il risultato di una lunga ricerca musicale che è diventata un’indagine storica sul suono che ha caratterizzato Napoli negli anni ’70 e ’80, a partire dalla contaminazione di generi disco, jazz-funk, ritmi africani. Prima di loro gli Eugenio in Via di Gioia, una delle formazioni più interessanti e di successo nell’ambito del cantautorato nu-folk italiano. Sul palco anche Claver Gold, rapper capace di unire gli appassionati giovanissimi del genere, e i fedeli alla old school.

In apertura, sul palco marchiato PLT Puregreen “green stage”, si esibiranno Max Penombra con le Visioni di Cody, So Long e Corner in Bloom.

Tutte le attitudini e le anime anche molto diverse della musica pensata, scritta e cantata in italiano.

I concerti avranno inizio alle ore 19:30. Villa Torlonia aprirà alle ore 19, con angolo ristoro attivo per tutto il corso della serata. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita TicketOne e Vivaticket, e direttamente in cassa presso il luogo dell’evento la sera del concerto.

La rassegna

Organizzata dall’associazione culturale Retropop Live nella splendida Rocca Malatestiana di Cesena nella suggestiva Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC), la manifestazione ha portato sui palchi di queste magiche location artisti del calibro di Eels, Calexico, Black Rebel Motorcycle Club, Xavier Rudd, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Niccolò Fabi, Gogol Bordello, solo per citarne alcuni.

L’associazione culturale Retro Pop Live è attiva sul territorio cesenate e romagnolo da quasi un decennio. Ha operato in numerosi locali e rock-club del territorio, organizzando concerti e distinguendosi per la proposta artistica che spazia all’interno del rock alternativo in tutte le sue sfaccettature.

Domenica 18 Agosto 2019

San Mauro Pascoli (FC), acieloaperto – Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli, via Due Martiri 2

€ 20,00 + d.d.p. in prevendita; € 20,00 in cassa la sera del concerto

Contatti

retropoplive@gmail.com | Info line: 339 2140806 | sito www.acieloaperto.it