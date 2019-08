Non rispetta le misure. Dai domiciliari al carcere

Lunedì pomeriggio a Misano Adriatico i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato un 22enne albanese residente in città in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emessa dal Tribunale di Rimini, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari che gli erano stati concessi lo scorso luglio per reati inerenti gli stupefacenti. Il giovane era risultato stato inottemperante alle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria a seguito della direttissima e ai controlli dei militari è risultato più volte non avere rispettato i domiciliari ottenuti.