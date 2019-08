Moto fuori strada. Perde la vita un 48enne

Il tragico incidente è avvenuto poco prima delle 13 sulla Marecchiese. Per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un uomo di 48 anni è finito fuori strada con la sua moto all’altezza del comune di Maiolo in Alta Valmarecchia. L’uomo ha perso il controllo del mezzo poco dopo la rotonda di Ponte Prena all’ingresso dell’abitato cittadino.

Sul posto i carabinieri e i mezzi dei vigili del fuoco. Inutile purtroppo l’intervento dell’elisoccorso del 118 fatto arrivare da Ravenna. Per il 48enne non c’era ormai più nulla da fare.