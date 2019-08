Mercoledì al Teatro all'Aperto di Poggio Berni "Stayin' Alive"

Mercoledì 21 agosto alle ore 21:15 nella suggestiva cornice del Teatro all’Aperto di Poggio Berni, torna “Stayin’ Alive”.

Pronti a scatenarci con la mitica musica dance degli anni 70 e 80! La febbre del sabato sera contagerà tutti con il Teatro all’Aperto di Poggio Torriana virtualmente trasformato in una sorta di Studio 54, il famoso locale di New York. L’Orchestra Rimini Classica, i PoP Deluxe, la Corale di San Marino diretta da Fausto Giacomini e il coro Note in Crescendo diretto da Fabio Pecci accompagneranno Cristina Di Pietro, Giuseppe Righini e Gloria Turrini in una super scaletta con canzoni che hanno fatto la storia: fra gli altri, brani di Gloria Gaynor, Bee Gees, Aretha Frankin, Lionel Richie e Donna Summer.

Possibilità di mangiare e bere negli stand gastronomici a cura della Pro Loco di Poggio Berni.

Stayin’ Alive

Voci: Cristina Di Pietro, Giuseppe Righini, Gloria Turrini

Pop Deluxe band e Mattia Guerra tastiera

Corale di San Marino, dir. Fausto Giacomini

Coro Note in Crescendo, dir. Fabio Pecci

Orchestra Rimini Classica

Biglietti non numerati in prevendita 17 euro, gratuiti fino a 8 anni.

Prevendita presso Eni Station di Via Marecchiese 284 di Rimini oppure su internet www.riminiclassica.it.

Info presso: info@riminiclassica.it.