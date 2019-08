Mentre chiede informazioni sul pellegrinaggio gli rubano il cellulare

Con il desiderio di fare un pellegrinaggio a Lourdes a settembre con l’Unitalsi e si è rivolto alla sede riminese di via Oberdan 26 per chiedere qualche informazione, ma mentre era all’interno dell’ufficio qualcuno gli ha rubato il cellulare. Vittima del furto un riminese con una disabilità motoria.

In via Oberdan era arrivato “in sella” al suo motore elettrico a 4 ruote, apposito per disabili. Salito in sede, dopo pochissimi minuti si è accorto di non avere con sé il cellulare, che aveva dimenticato nel cestino del mezzo elettrico, parcheggiato a fianco alla porta d’ingresso. Subito gli amici di Unitalsi lo hanno aiutato e si sono precipitati al mezzo per recuperarlo, ma purtroppo il cellulare non c’era più.