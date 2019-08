Marecchiese: autovelox a Vergiano e Spadarolo sono già previsti

Gli autovelox sulla Marecchiese tra Spadarolo e Vergiano arriveranno, e già entro la fine dell’anno. Nessuna dimenticanza dell’Amministrazione verso le due frazioni, come lamentato oggi da Alessio Nucci del locale comitato (vedi notizia). La questione a cui fa riferimento Nucci, riportata giovedì dai quotidiani locali, è una serie di rilevazioni effettuate in alcuni punti delle Statali Adriatica, Emilia e superstrada per San Marino che hanno riscontrato elevate velocità degli automobilisti, ealla luce di queste situazioni l’Amministrazione, oltre a controlli intensificati, chiederà la possibilità di installare ulteriori autovelo

Discorso diverso, precisano da Palazzo Garampi, è quello della Marecchiese che è una Strada Provinciale e rientra in altra programmazione: il Comune prevede già, nel tratto di competenza, l’attivazione di due autovelox nei prossimi mesi.