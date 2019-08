Malore mentre pota albero lungo una rupe. Soccorso da Vigili del Fuoco

Si è sentito male mentre stava potando un albero nella rupe del suo orto in via Montescudo a Rimini. Brutta disavventura per un pensionato riminese questa mattina attorno alle 10,40. Chiamati dal personale del 118 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rimini che hanno aiutato i sanitari a portare in sicurezza l’anziano caricandolo su una barella toboga e assicurandolo con delle corde. I pompieri hanno anche messo in pratica le tecniche SAF (speleo alpino fluviale). Una volta portato in strada l’uomo è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale Infermi.