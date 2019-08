Madre smarrisce il figlioletto al Meeting, attimi di paura poi il lieto fine

“Vi prego, dovete aiutarmi, non trovo più il mio bambino”. E’ così che si è rivolta agli agenti del Posto di polizia all’interno del Meeting, disperata e quasi in lacrime, una mamma di Macerata che aveva smarrito il figlioletto di tre anni e mezzo. Approfittando di un attimo di distrazione della donna e della marea di persone che affollavano i vari padiglioni della Fiera, il piccolo si è allontanato e confuso tra le migliaia di visitatori. Quando la madre si è girata e non l’ha più trovato, è andata in panico. Ha cominciato a chiamarlo mentre si aggirava angosciata in mezzo alla gente. Le sue ricerche sono proseguite per un’ora, ma senza alcun esito. In quel lasso di tempo nella mente della donna è passato per la testa di tutto, ha persino temuto che qualcuno potesse averlo rapito.

In preda alla disperazione, la donna ha deciso di rivolgersi ai poliziotti presenti in Fiera. Che per prima cosa l’hanno calmata e si sono fatti descrivere il bimbo. Poi la madre ha girato sui loro cellulari, tramite WhatsApp, una foto del figlioletto. Gli agenti hanno incominciato a perlustrare i vari stand fino a quando, arrivati al padiglione C, si sono accorti che c’era un bimbo, tutto solo, simile a quello della foto, che fissava un banco di gelati. Dopo essersi avvicinati, hanno avuto la certezza che si trattava proprio del piccolo smarrito. Così, l’hanno preso in braccio e riconsegnato alla madre, che alla vista del figlioletto è scoppiata in un pianto liberatorio, abbracciando prima il bimbo e poi gli agenti. Dopo un’ora abbondante di terrore, il lieto fine.