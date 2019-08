Lavori PSBO. Il Largo riapre, via XX Settembre chiude

Mercoledì è stata riaperta al termine dei lavori la viabilità su Largo Unità d’Italia, la bretella che collega via Circonvallazione meridionale ai Bastioni orientali consentendo nuovamente il collegamento tra monte e mare, questa mattina sono iniziati come da programma i lavori per la posa del collettore fognario della dorsale Sud del piano di salvaguardia della balneazione che attraverserà via XX Settembre all’altezza del Parco Cervi.

I lavori comporteranno fino al loro termine, previsto nelle prime settimane di settembre e prima dell’inizio delle attività scolastiche, la chiusura al traffico della via XX Settembre, tranne per cicli e pedoni per i quali l’organizzazione dell’intervento ha previsto l’apertura di un corsello di transito.

L’intervento di Hera riguarda la condotta di sollevamento 3B e 2B della Dorsale Sud 3 che da via Roma arriva al depuratore Marecchiese.