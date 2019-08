Lite tra condomini finisce a bastonate, due 50enni feriti

Hanno deciso di risolvere vecchi dissapori affrontandosi a mani nude in strada, solo che ad un certo punto è spuntato un bastone e ad avere la peggio è stato un cittadino albanese. Questa mattina, a Sant’Ermete, poco prima delle 12, è andata in scena una lite condominiale terminata a bastonate. La zuffa è avvenuta tra un riminese di 50 anni, spalleggiato dal figlio, e un albanese, anche lui 50enne, che abitano con le rispettive famiglie nello stesso palazzo, uno sopra l’altro.

Pare che i contendenti fossero in disaccordo da tempo su alcuni lavori da effettuare nello stabile. Così, incrociatisi all’ingresso, si sarebbero prima guardati male, poi rivolti qualche parola di troppo. Gli animi si sono scaldati in fretta e dalle parole si è passati alle mani. Spintoni e manate reciproche, fino a quando padre e figlio avrebbero colpito il vicino con un bastone. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che sono intervenuti per separare i tre, anche se a richiedere l’intervento dei carabinieri della Stazione di Santarcangelo è stata la moglie dell’albanese. I rapporti tra le due famiglie pare fossero tesi già da tempo: oggi, però, ecco lo screzio che ha fatto scattare la violenza.

Al termine della colluttazione i due 50enni hanno riportato lividi ed escoriazioni medicate sul posto dai sanitari del 118. Poi entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Santarcangelo. I militari dell’Arma, dopo aver raccolto le testimonianze dei passanti, stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Non si escludono denunce per lesioni.