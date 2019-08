Lite di gelosia, colpi di pistola contro l'ex della compagna

“Abbiamo udito dei colpi di pistola provenire da un’abitazione qua vicino”. E’ stata una segnalazione come questa a far accorrere, ieri pomeriggio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Riccione a Coriano. Per prima cosa i militari hanno messo in sicurezza la zona, poi, dopo aver individuato l’abitazione dalla quale sarebbero esplosi i colpi di pistola, si sono fatti aprire la porta dalla proprietaria di casa, una 43enne corianese. Che ha subito minimizzato l’accaduto, spiegando che nessuno si era fatto male.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Radiomobile, che oltre alla donna hanno identificato tre uomini, a sparare a salve con una scacciacani era stato l’attuale compagno della corianese, un 25enne egiziano, che non avrebbe gradito la visita dell’ex della 43enne. L’uomo, infatti, un 48enne bolognese, era passato per salutare la sua ex compagna, ma quando si è accorto che in casa c’erano anche il 25enne e un amico di lui, un 34enne leccese, è iniziata una lite per motivi di gelosia degenerata in pochi minuti. Al culmine della discussione, l’egiziano ha estratto l’arma e per spaventare l’ex compagno della donna ha sparato alcuni colpi a salve.

La pistola è stata sequestrata dai carabinieri e il 25enne egiziano è stato denunciato insieme all’amico 34enne per minaccia aggravata.