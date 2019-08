Lavori Hera. Niente acqua nella notte a San Clemente

Su tutto il territorio comunale di San Clemente sarà sospesa l’erogazione dell’acqua dalle 12 di oggi (29 agosto) alle 6 di domani (30 agosto). Hera eseguirà infatti un importante intervento di manutenzione della rete idrica. Il lavoro viene effettuato nelle ore notturne per minimizzare i disagi alle utenze interessate. I cittadini sono già stati avvisati tramite sms sul cellulare.

L’azienda si scusa con la propria clientela per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.