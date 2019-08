La suggestione del jazz all'alba con il Rossana Casale Quartet

Questa mattina Riccione ha ospitato il quarto appuntamento della rassegna Albe in controluce. Alle 5.30 alla spiaggia 68 è stata protagonista una delle voci più note del jazz italiano, quella di Rossana Casale accompagnata dai suoi musicisti: Aldo Mella, contrabbasso, Massimo Serra, batteria, Fabio Gorlier, pianoforte. Il concerto “A mid summer jazz dream”, ha proposto un itinerario dai maestri del jazz come Ellington e Gershwin, passando attraverso la passione per Thelonious Monk e alla bossanova di Jobim,