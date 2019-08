La Savignanese vince 6-0 il test con il Tropical Coriano. Tesserato Marcello Luzzi

È finita 6-0 per la Savignanese l’amichevole con il Tropical Coriano giocata nel pomeriggio sul campo sintetico di Savignano sul Rubicone.

In gol nel primo tempo Scarponi al 13′ e Longobardi su rigore alla mezzora. Nella ripresa doppietta del neo tesserato Marcello Luzzi (per il quale si tratta di un ritorno), in gol al 2′ e al 10′, e reti di Torsani al 14′ e Jassey al 43′.