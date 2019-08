La Ginnastica Dinamica Militare approda a Misano Adriatico

Tutti pazzi per la Ginnastica Dinamica Militare. Dopo aver aperto il primo centro GDMI a San Marino, appena un anno fa, oggi si contano centri attivi a Novafeltria, Villa Verucchio, Fano, Ravenna, Cervia, Rimini, Savignano sul Rubicone oltre ai due presenti in Umbria, Toscana, e in diverse zone delle Marche, a settembre ne saranno aperti anche altri a Morciano, Ancona e a Misano Adriatico appunto.

Per 20 giorni, dal 5 al 24 agosto, si svolgono le prove del campus: 1° Turno: dalle ore 8.00 alle ore 9.00, 2° Turno: dalle ore 19.00 alle ore 20.00 (presso il campus), e 3° Turno: dalle ore 20.00 alle ore 21.00, con ritrovo 15 minuti prima al Bagno 60. È necessario munirsi di abbigliamento ginnico, bottiglietta d’acqua e un piccolo asciugamano. Per garantire il massimo rendimento, ogni allenamento sarà a numero chiuso e solo su prenotazione.

GDMI, cos’è esattamente?

In Italia, oltre 47.000 persone hanno scelto questa metodologia di allenamento. Una serie di esercizi multi-articolari completamente a corpo libero, adatti a tutti i livelli di preparazione, anche per chi vuole cominciare o ricominciare ad allenarsi. Si basa su un principio fondamentale, ovvero l’assenza di marchingegni e carichi per potenziare il proprio corpo, recuperando la vera natura dell’essere umano. È nata negli anni ’70, per allenare Pietro Mennea, Sara Simeoni e altri campioni nazionali ed internazionali. Inizialmente, questa tecnica veniva utilizzata appunto su atleti per migliorare le capacità fisiche, poi è stata portata avanti, nel 2013, da Mara Uggeri e Matteo Sainaghi a Brescia, a seguito di una tesi che lo stesso Matteo ha dedicato proprio a questa nuova disciplina.

Il Coni ha promosso la GDMI come disciplina sportiva vera e propria, tramite il responso del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). È proprio grazie a questo importante riconoscimento che i corsi di formazione di questa pratica vengono svolti nei centri autorizzati del Coni.

Per ulteriori info e prenotazioni: www.campusgdm.it; tel. 351 2491413.