La crisi di Governo vista, via social, dai senatori riminesi

Come nelle previsioni, il premier Giuseppe Conte ha annunciato nel pomeriggio le sue dimissioni nell’aula del Senato. Nel suo lungo intervento, nel mirino è immancabilmente finito Matteo Salvini (seduto accanto a lui) al quale più volte si è rivolto. Lo ha definito “irresponsabile” (per aver innescato la crisi in un momento delicato per il Paese), lo ha accusato di “scarsa sensibilità istituzionale” e di “gravi carenze di cultura costituzionale” e si è detto preoccupato dal continuo richiamo alla piazza da parte del leader leghista.

Dal canto suo, Salvini (intervenuto subito dopo) ha detto che rifarebbe tutto quello che ha fatto: “non ho paura del giudizio degli italiani – ha detto – in questa aula ci sono donne e uomini liberi e donne e uomini un po’ meno liberi”. “Se volete governare con Renzi – ha concluso – auguri”.

Ad assistere in prima linea al dibattito, che ha visto anche gli interventi di Matteo Renzi, Emma Bonino, Anna Maria Bernini, Pietro Grasso, i senatori riminesi: Marco Croatti del M5S e Antonio Barboni di Forza Italia. Entrambi hanno affidato a Facebook i loro commenti. Croatti ha postato, prima dell’avvio della seduta, una foto insieme al premier Conte con una didascalia che sintetizza la posizione del Movimento: “20 agosto 2019 sarà una data che ricorderemo per molto tempo. Per colpa di un irresponsabile traditore, invece di continuare a lavorare per il Paese, ci troviamo ad affrontare una crisi di governo”.

Barboni, ripreso ad applaudire la collega Bernini dalle telecamere del Senato, si è affidato all’ironia. All’avvio della seduta ha scritto: “Guai a chi mi tocca la poltrona….5 Stelle al completo” e poi, durante l’intervento di Conte, “dopo aver suonato Salvini adesso è l’ora del programma del governo che verrà, tutto di centrosinistra.”

