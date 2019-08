La crisi di governo protagonista al Meeting. Parlano Boccia e Furlan

E’ saltato al Meeting l’incontro al quale sarebbero dovuti intervenire, tra gli altri, anche il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Del Rio e quello di Forza Italia Maria Stella Gelmini. Entrambi impegnati in mattinata nelle consultazioni col Capo dello Stato per risolvere la crisi di Governo. Proprio questo tema sta tenendo banco in questi giorni anche nella kermesse in Fiera dove ieri sono intervenuti il presidente di Confidustria Vincenzo Boccia e la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan. “In questo momento ci affidiamo a Mattarella ma servono serietà e discontinuità da chi ha riportato nell’ultimo anno l’Italia a crescita zero” ha detto la leader sindacale. “Non entriamo nel merito del ‘voto si, voto no’ – ha spiegato invece Boccia – ma parliamo di economia: entro il 26 bisogna definire il nome del commissario europeo e serve una personalità autorevole e dovremmo ambire ad un commissario alla concorrenza, al mercato interno o alla concorrenza. E poi c’è una manovra finanziaria non semplice in una situazione in cui c’è anche un rallentamento dell’economia, tra Germania che si avvia alla recessione e guerra dei dazi. Ci sono priorità economiche che secondo noi andrebbero affrontate rispondendo ad una domanda: fare un Governo per fare cosa?”