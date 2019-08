Vincere ma non solo. Javier Zanetti conquista il Meeting

Per 15 anni capitano dell’Inter in campo e ora vice presidente dei nerazzurri e membro del comitato organizzatore delle competizioni FIFA. Javier Zanetti è stato lunedì ospite del Meeting. Simbolo nerazzurro ma soprattutto grande uomo di sport, l’ex giocatore argentino è stato accolto in Fiera dall’entusiasmo di tutti i presenti che hanno affollato l’incontro “Vincere, ma non solo. Crescere nella vita per raggiungere i propri obiettivi.” Zanetti non si è poi sottratto agli ammiratori, firmando autografi e posando per foto e selfie.