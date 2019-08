ISSR Marvelli. Da lunedì al via le iscrizioni

Saranno aperte da lunedì 2 settembre al 15 ottobre le iscrizioni per il nuovo anno accademico dell’ISSR Marvelli delle diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro. Diverse le proposte per chi è interessato a compiere un percorso di approfondimento dei vari aspetti della cultura religiosa. Un importante novità è arrivato a maggio: è stato, infatti, recepito l’accordo tra Santa Sede e Ministero della Pubblica Istruzione per il riconoscimento giuridico dei titoli accademici ecclesiastici anche in sede civile.

L’offerta formativa comprende 4 percorsi istituzionali:

1. Un ciclo di studi Triennale di I livello, che offre la possibilità di intraprendere un approfondito studio dei fondamenti della dottrina cristiana (biblici, teologici,

liturgici, sacramentali, spirituali, morali, storico-patristici, ecc.). Questo percorso consente il conseguimento finale di una Laurea triennale in Scienze Religiose. Le lezioni del triennio si svolgono il giovedì e il venerdì (dalle 17,10 alle 22,25).

2. Un biennio di Specializzazione, nell’indirizzo Pedagogico-Didattico, che si rivolge non solo a tutti coloro che intendono abilitarsi per l’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola, giungendo al conseguimento di una Laurea Magistrale in Scienze religiose (requisito indispensabile per l’insegnamento dal settembre 2017), ma anche a chi desidera formarsi come educatore al servizio della comunità ecclesiale, oppure come educatore responsabile di oratori e centri educativi; operatori culturali e della comunicazione sociale. Le lezioni del biennio si svolgono il martedì e il mercoledì (dalle 17,10 alle 22,25).

3. Un Master universitario di I livello in “Valorizzazione dell’Arte Sacra e del Turismo religioso”, strutturato su 2 annualità. Esso propone un’attenta riconsiderazione dell’arte sacra come “luogo teologico”, esplorando le straordinarie potenzialità (teologiche, catechetiche, liturgiche, pastorali, spirituali…, ma anche turistiche) ad essa connesse. L’intento è quello di formare competenze in ambito catechetico-liturgico e pastorale attraverso l’arte, ma anche specifici profili professionali: animatori di pellegrinaggi; responsabili di turismo religioso e culturale; guide specializzate in arte sacra; responsabili di beni culturali ecclesiali; responsabili della tutela e valorizzazione dei beni artistici del territorio; consulenti di architettura per il culto, ecc. Le lezioni del Master si svolgono il martedì e il mercoledì, (dalle 18,50 alle 22,25).

4. Un Corso di Alta Formazione in “Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali”, strutturato su 2 annualità, attivato dallo scorso anno accademico (2018-2019) in collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino. Questo percorso intende caratterizzarsi per la qualità scientifica e metodologica, offrendo la possibilità di un’accurata preparazione in ambiti oggi ancora molto trascurati dalla formazione universitaria nel nostro paese e in Europa, nonostante la loro cruciale emergenza e rilevanza culturale, spirituale, sociale e geopolitica. Le lezioni si svolgeranno il lunedì sera (dalle 17,100 e qualche sabato mattina.

5. Accanto ai 4 percorsi istituzionali, dal 2017 è stato avviato un fecondo Percorso di Teologia Pastorale, concentrato in un solo anno, che prevede lo svolgimento di soli

4 corsi fondamentali (Introduzione alla Sacra Scrittura; Teologia Spirituale; Liturgia; Teologia Pastorale), unitamente ad alcuni Laboratori pastorali. Le lezioni si svolgono il giovedì sera (dalle 18,50 alle 22,25). Il percorso è rivolto in particolare agli operatori pastorali e ai diversi ministri (accoliti, lettori, ecc.), ministri per il servizio della Parola di Dio, ecc. Da quest’anno (2019-20) il percorso si arricchisce anche di un apporto specifico di Pastorale missionaria e Missiologia nella prospettiva dell’Evangelii gaudium.

6. Corsi opzionali di Lingue bibliche: Ebraico e Greco (che saranno attivate solo con un

numero minimo di 10 iscritti).

Oltre alla didattica ordinaria, l’ISSR propone durante l’intero Anno Accademico anche diverse attività culturali integrative: seminari di studio, convegni, conferenze, coinvolgendo

studiosi ed esperti di rilevanza nazionale e internazionale. Informazioni più dettagliate (discipline, docenti, orari, convegni e seminari, ecc.) sono sempre disponibili sul sito internet: www.issrmarvelli.it. La Segreteria (aperta dal Lunedì al venerdì) è presso la sede dell’ISSR, via Covignano,

n.265, 47923 Rimini; tel. (e Fax) 0541-751367 – email: segreteria@issrmarvelli.it.