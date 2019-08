Incuria verde pubblico in via Ceccaroni. La segnalazione

Ci arriva da un lettore la segnalazione di una situazione di incuria che potrebbe provocare anche disagi sulle strade. In via Ceccaroni a Viserba infatti la vegetazione è cresciuta tanto da coprire la segnaletica che indica una curva pericolosa e la rotatoria.

La lettera firmata

Segnalo una situazione di mancanza manutenzione al verde pubblico, tale da non rendere neanche più visibile la segnaletica stradale posta lungo la via Walter Ceccaroni a Rimini, sia in prossimità delle rotonde sia adiacente alle curve come si evince dalle foto in allegato. Si auspica un intervento da parte dell’amministrazione comunale riminese per ripristinare la corretta visibilità della segnaletica stradale prima che tale incuria causi un incidente stradale.