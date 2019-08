Incendio a fienile, un lungo intervento. Con un grazie particolare

E’ proseguito anche oggi l’intervento dei vigili del Fuoco nell’azienda agricola di via Longiano a San Martino in Riparotta devastata giovedì sera dall’incendio causato da un fulmine che ha colpito il deposito del fieno. L’azienda è della famiglia di Giulia Corazzi, consigliere comunale del Partito Democratico che con un post su Facebook ha voluto ringraziare chi ha dato il massimo impegno e sostegno in queste ore difficili.

Scrive la Corazzi: “Quelle di ieri e oggi sono state giornate intense per me e per la mia famiglia. È bastato un fulmine per mandare in fumo il lavoro di un anno e per mettere a rischio quello di ben 5 generazioni. In questi momenti ci si può solo stringere a chi ci è più vicino e per fortuna io ho una famiglia meravigliosa. Insieme supereremo anche questa. Grazie a chi ha avuto un pensiero per noi e soprattutto alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco che non ci hanno mai fatto sentire soli e senza speranza. E proprio perché la nostra è una terra fatta di forza e orgoglio non potevamo che finire questa giornata insieme con piadina e vino”. Tra le foto, anche una con i Vigili del Fuoco a tavola dopo l’impegnativa giornata.