In tre mesi multate 152 prostitute e dieci clienti

Sono state 152 le sanzioni elevate nei confronti delle prostitute sorprese nell’esercizio della prostituzione sul territorio riminese da quando, il 20 maggio scorso, è entrata in vigore la nuova ordinanza sindacale che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro (400 se pagati entro 60 giorni) per chi è sorpreso nel porre in essere comportamenti diretti ad offrire prestazioni sessuali a pagamento o a richiedere informazioni su una serie di strade comunali individuate dall’ordinanza stessa.

Numeri in aumento rispetto a quelli registrati nello scorso anno, che nell’intero periodo di efficacia dell’ordinanza (dal 15 maggio al 15 ottobre 2018) furono 145, grazie all’accresciuto impegno da parte della Polizia locale di Rimini. Sono una decina gli operatori della Polizia locale impegnati costantemente con servizi mirati che, operando in abiti civili e utilizzando mezzi senza contrassegni, prendono avvio quasi quotidianamente già nel primo pomeriggio per protrarsi sulle vie dove maggiormente si manifesta il fenomeno fino a tarda notte.

Accanto alle 152 prostitute sanzionate, anche dieci clienti multati. “Un’attività che proseguiremo nelle prossime settimane – ha detto l’assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad – per contrastare l’odioso fenomeno della prostituzione su strada e dello sfruttamento spesso connesso, e per contribuire a dare decoro ai luoghi della nostra città dove si manifesta tale fenomeno. Se per raggiungere questi risultati dovremo continuare ad applicare provvedimenti locali in mancanza di strumenti normativi nazionali lo faremo, migliorando sempre più, coi nostri tecnici e con l’esperienza quotidiana, gli unici strumenti a nostra disposizione come le ordinanze contingibili e urgenti”.