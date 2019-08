In auto in stato confusionale, rintracciato dalla Polizia Stradale

In stato confusionale per il forte caldo si perde in auto e chiede aiuto alla figlia. E’ accaduto nella mattinata di martedì ad un uomo di 70 anni. La figlia, che al momento della chiamata si trovava a Bologna, ha dato l’allarme alla sala operativa della Polizia Stradale di Rimini che ha chiamato l’uomo al cellulare nel tentativo di farsi dare indicazioni su dove si trovasse. Il settantenne in forte stato di agitazione non è riuscito però a dare informazioni precise all’operatore ma solo ad indicare di essere su una strada di campagna nella zona di Rimini nord. Mobilitate alcune pattuglie, la Polizia Stradale è riuscita a trovare l’uomo all’interno della sua auto in via Orsoleto. Agli agenti ha spiegato di essere stato improvvisamente colto dal disagio mentre si trovava alla guida, tanto da non riuscire neppure ad uscire dal veicolo. La polizia ha accompagnato il 70enne in centrale in attesa del ritorno della figlia.