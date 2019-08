In acqua? La giunta ci va di corsa

Per gli adolescenti degli anni ’90 le immagini ricordano un po’ quelle della sigla del telefilm Beverly Hills 90210. Sono le foto postate sulla pagina facebook del sindaco di Rimini Andrea Gnassi per fare gli auguri di Ferragosto ai riminesi (a parte il messaggio che sarà diffuso dalla Publiphono) e mostrare un mare in salute dopo le recenti polemiche sulla balneazione. Si vedono il sindaco e parte della Giunta (gli assessori Sadegholvaad e Brasini con le colleghe Lisi, Montini e Frisoni) che posano in costume e corrono sul bagnasciuga.

Questo il testo del post:

“Ce l’eravamo già detto: siamo fatti della nostra piccola grande città, siamo fatti delle storie che sappiamo di lei e di altri come noi. E che, qui da noi, scelgono di venire in vacanza. E siamo fatti del nostro mare. E’ un mare straordinario, l’Adriatico.