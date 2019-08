Il Verucchio è pronto per la stagione 2019/'20. Ecco la rosa

Dopo aver ufficializzato anche l’ultimo colpo del mercato estivo, l’Asd Verucchio scalda i motori per la nuova stagione 2019/2020 nel girone H del campionato di Prima Categoria.

La preparazione è cominciata giovedì 1 agosto, sempre agli ordini di mister Davide Nicolini, confermato alla guida tecnica assieme a Cristian Casali come vice-allenatore, Devid Renzi come preparatore atletico, Emanuele Zanni come collaboratore tecnico e Andrea Rezzuti in veste di preparatore dei portieri.

Sette i nuovi acquisti messi a segno dal direttore sportivo Marco Andruccioli, che ha siglato l’accordo con gli attaccanti Francesco Gori, Giovanni Liberato e Alessandro Bianchini, i difensori Marco Grossi, Alex Giuliano e Francesco Zaghini e il centrocampista Riccardo Montanari.

Salutano il gruppo Alberto Semprini, Mihail Bruma, Riccardo Dragoni, Alexandru Radu, Gianluca Colonna, Alexander Genovese, Lorenzo Vertaglia, Paolo Fabbri e Cristian Ugolini.

Di seguito la rosa ufficiale della società rosanero:

Portieri: Alessandro Maggioli (1992), Christian Palmieri (1998).

Difensori: Federico Schipano (1992), Riccardo Colonna (1994), Diego Campidelli (1994), Alex Giuliano (1999), Alessandro Girometti (1996), Marco Grossi (1988), Francesco Zaghini (1999).

Centrocampisti: Alessandro Pioli (1992), Luca Genghini (1994), Giacomo Leardini (1991), Alex Tentoni (1998), Filippo Valenti (2000), Riccardo Montanari (1991).

Attaccanti: Giovanni Muccioli (2001), Alessandro Bianchini (1994), Michael Michilli (1995), Nicholas Ronchi (1989), Jacopo D’Amuri (2000), Francesco Gori (1989), Giovanni Liberato (2000).

Staff tecnico: Davide Nicolini (allenatore), Cristian Casali (vice-allenatore), Emanuele Zanni (collaboratore tecnico), Andrea Rezzuti (preparatore dei portieri).