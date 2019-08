Il Tiberio Music Festival allunga a lunedì per recuperare l'Afro Festival

La serata Afro del Tiberio Music festival doveva essere quella di apertura della tre giorni, invece chiuderà l’edizione 2019 della manifestazione. Colpa del maltempo che venerdì sera si è abbattuto su Rimini. Appuntamento quindi domani, lunedì 5 agosto, con il Rimini Afro Festival nel suggestivo scenario dell’invaso del Ponte di Tiberio.

“Ringraziamo tutta l’organizzazione – scrive la presidente dell’associazione culturale Tana del Bianconiglio, Esther Basili – che si è mossa prontamente per metterci nelle condizioni di non perdere l’edizione 2019. Siamo consci che lo spostamento al lunedì creerà problemi a chi magari era pronto a far festa con noi lo scorso weekend, ma la voglia di risollevarsi in fretta da quanto successo ci dà le motivazioni giuste per non mollare. L’appuntamento è quindi per lunedì 5 dalle 15:00 fino alle 01:00 con una scaletta giornaliera leggermente cambiata per motivi di impegni diversi presi dagli artisti, saranno comunque con noi Pery, Meo, Fary ,Ebreo, Berto ,Toni Messina, Chicco e il live del Saraxè Trio. Ci sarà da divertirsi, aspettiamo tutto il popolo afro che ha ballato con noi in questi 8 anni.”

Il programma della giornata:

Dalle 15:00 alle 01:00

– 15:00 OPENING REGGAE SOUND Djset

– 17:00 DJ BERTO

– 19:00 DJ TONI MESSINA / DJ CHICCO

– 20:30 SARAXÈ TRIO + Guest

– 21:30 SARAXÈ FEAT HASKI (Rimini Afro Festival Theme live performance)

– 21:40 DJ MEO

– 22:30 DJ FARY

– 23:20 DJ EBREO

– 00:10 DJ PERY