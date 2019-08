Il sindaco Gnassi incontra i nuovi vertici Galvanina

Incontro in municipio a Rimini tra i nuovi vertici di Galvanina, il sindaco Andrea Gnassi e l’assessore Roberta Frisoni.

A salire le scale di palazzo Garampi Massimo Ambrosini, amministratore delegato dell’azienda acquisita da Riverside Company, fondo di private equity.

Il sindaco ha spiegato ad Ambrosini i progetti strategici in corso a Rimini e ha messo in evidenza come questi “siano una evidente opportunità anche per gli investitori privati, in una sinergia tra pubblico e privato, fondata su innovazione e qualità”. Gnassi e l’assessore Frisoni hanno proseguito rimarcando il valore di un’azienda che da sempre “è un tutt’uno con questo territorio, contribuendo a creare benessere e occupazione. Una caratteristica e una vocazione che dovranno essere mantenute sia nel presente che nel futuro anche grazie all’approvazione del piano di sviluppo dell’azienda in consiglio comunale”.

I rappresentanti di Galvanina, si legge in una nota del comune, hanno confermato la loro piena volontà di fare squadra e collaborare con il territorio riminese