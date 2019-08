Il Rimini FC lascia il ritiro. Oggi seduta al Neri

Con il pranzo di oggi consumato all’Hotel Falcon, il Rimini ha concluso il ritiro pre-campionato che lo ha visto impegnato a Sant’Agata Feltria dal 21 luglio. La società biancorossa in una nota ringraziare tutto lo staff del Falcon per l’accoglienza e la consueta disponibilità dimostrate.

La preparazione della squadra non si ferma e già nel pomeriggio, alle ore 17 al “Romeo Neri”, i biancorossi torneranno al lavoro, agli ordini di mister Renato Cioffi e dello staff tecnico, in vista del primo impegno ufficiale della stagione: il derby casalingo di Coppa Italia con il Cesena in programma domenica con fischio d’inizio alle ore 18.30.