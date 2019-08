Il primo Rimini-Cesena stagionale avrà una cornice adeguata: 2.500 i biglietti venduti

Che il duello tra Rimini e Cesena sia mancato ai tifosi delle due squadre romagnole non è un mistero. La febbre da derby è altissima e domani (domenica) il “Romeo Neri” avrà una cornice di pubblico adeguata a tanta attesa.

La sfida di Coppa Italia di serie C tra biancorossi e bianconeri vedrà sugli spalti dello stadio riminese ben 2.500 cuori palpitanti, tanti sono i tagliandi venduti in prevendita. Ai quali andranno aggiunti i tifosi dell'”ultimo minuto” o coloro che non sono riusciti ad acquistare il tagliando in prevendita. Il botteghino domenica sarà aperto dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:45 (la partita inizierà alle 18:30).

Già in mattinata quota 2mila era stata ampiamente superata, al punto da costringere la società biancorossa ad un’apertura straordinaria del botteghino del Romeo Neri anche dalle 17:00 alle 19:00.

Nel dettaglio i tifosi riminesi saranno 1.400, dei quali ben 900 in Curva Est. I tifosi cesenati saranno 1.100 (sui circa 1.200 biglietti disponibili per il settore ospiti).

Questi i prezzi dei tagliandi:

Centralissima : € 25 prezzo unico

: € 25 prezzo unico Centrale : € 20 intero, €10 ridotto*

: € 20 intero, €10 ridotto* Laterale : € 15 intero, € 10 ridotto*

: € 15 intero, € 10 ridotto* Distinti : € 15 intero, € 10 ridotto*

: € 15 intero, € 10 ridotto* Curva Est : € 10 intero, € 5 ridotto*

: € 10 intero, € 5 ridotto* Curva Ospiti: € 10 intero, € 5 ridotto*

*Riduzioni per bambini dai 4 ai 13 anni

Per i bambini under 4 anni ingresso senza biglietto tranne che nei settori Centralissima e Centrale