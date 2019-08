Il pass sul suv, la madre disabile a casa. Sanzionato

Venerdì pomeriggio a Misano una pattuglia dela Polizia Locale ha scoperto un signore che aveva parcheggiato il suo suv per l’intera giornata in uno spazio riservato alle persone disabili esponendo sul cruscotto il contrassegno intestato alla madre. La donna non era presente ma si trovava tranquillamente a casa.

Per questo motivo il signore è stato sanzionato in quanto ha usato in maniera impropria il permesso disabili di un’altra persona.

Il contrassegno – ricorda la Polizia Locale – può essere utilizzato su qualsiasi veicolo esponendolo in maniera ben visibile e in originale, purché la persona titolare sia presente e pertanto ne possa usufruire. Per segnalare abusi, il numero è 0541/649444.