Il mercato di Coriano torna in via Garibaldi

Dopo i lavori di rifacimento del tratto di via Garibaldi davanti piazza Don Minzoni il mercato di Coriano è pronto a tornare al suo posto abituale. Già dal 2 settembre le bancarelle saranno riposizionate su via Garibaldi. Intanto la prossima settimana saranno affidati i lavori per il rifacimento di piazza Don Minzoni. Il 4 settembre è l’ultimo giorno per presentare le offerte ed il 5 saranno aperte le buste.

I lavori, che dovrebbero avere una durata di circa 2 mesi, prevedono la rimozione della pavimentazione esistente per realizzare una platea su tutta la piazza ed il ripristino della copertura con particolare attenzione all’impermebilizzazione, ed evitare così le infiltrazioni nei locali sottostanti della biblioteca.